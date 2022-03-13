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Aydınlı 84 yaşındaki vatandaş isyan etti: Paranın bu kadar öldüğünü görmedim

“Ekonomi ölü oğlum ölü, biz bitmişiz; kımıldayacak yerimiz kalmadı"

13 Mart 2022 12:58

Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Ataeymir mahallesinde kurulan pazarda alışveriş yapan 84 yaşındaki İsmail Tungut, “Kımıldayacak yerimiz kalmadı. Paranın bu kadar öldüğünü görmedim. Para eridi” dedi.

Karacasu’nun Ataeymir mahallesinde cuma günleri kurulan pazarın alıcılar da satıcılar da fiyatlardan şikayetçi. 84 yaşındaki mahalle sakinlerinden İsmail Tungut, “Kımıldayacak yerimiz kalmadı. Paranın bu kadar öldüğünü görmedim. Para eridi” diye konuştu.

"Ekonomi ölü oğlum, ölü"

Tungut, şunları söyledi:

“Ekonomi ölü oğlum, ölü. Biz bitmişiz. Kımıldayacak yerimiz kalmadı. Bir torba gübre 450, 500, 600 lira olursa ekilip biçilir mi bu mahsul? Ekilip biçilmez. Ne yapacağımızı şaştık biz de. Bir kilo mazot 25 lirayı geçiyor. Yapacak bir şeyimiz yok. 84 yaşındayım. Hayatta yaşamadım böyle bir şey. 1942’de Alman harbi vardı, bir kıtlık gördük biz, ama onu da çok çekmedik. Paranın bu kadar öldüğünü görmedim ben, para eridi. Ne alırsın, ne satarsın? Bu işler nasıl olacak? Nereye gidecek, nereye gelecek biz şaşırdık. Artık gerisini Allah’a bıraktık. Bu böyle yaşanmaz.”

 

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