Aydın'da yavru köpek yangından son anda kurtarıldı

Aydın' ın Nazilli ilçesindeki bir oto boya dükkanında çıkan yangında iş yeri ve 3 araç yanarak kullanılamaz hale gelirken, bir köpek yavrusu yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangın, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto boya dükkanında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevler arasında kalan köpek yavrusunu kurtarırken, yangını diğer iş yerlerine sıçramadan söndürdü. aydın, Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri ve içinde bulunan 3 otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.