Aydın Engin'in gözaltı sorusuna cevabı: Cumhuriyet'te çalışıyorum yetmez mi?

Bu sabah Cumhuriyet gazetesine yönelik başlatılan operasyon kapsamında gazetenin yazarı Aydın Engin de gözaltına alındı. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Aydın Engin, sağlık kontrolünden geçirilirken gazetecilerin 'neden gözaltına alındınız' sorusu üzerine, "Cumhuriyet'te çalıştığım için. Cumhuriyet'te çalışıyorum yetmez mi?" diye cevap verdi. Sağlık kontrolünün ardından Engin, polis eşliğinde hastane bahçesine çıktı ve burada bir süre oturarak sivil aracın gelmesini bekledi. Aydın Engin, sivil polis aracının gelmesinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.