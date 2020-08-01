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Aydın’daki yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyor

01 Ağustos 2020 15:12

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da şiddeti ile büyüyor.

Çine ilçesi Akçaova Mahallesi Gökbel Dağı eteklerinde saat 13.15 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan 5 helikopter, karadan ise 12 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozer müdahale ediyor. Bölgeye DSİ Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından dozer takviyesi yapılırken, alevlerin yanan sahanın hemen alt kısmında bulunan Akçaova Mahallesi yerleşim alanına sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcıyor.

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aydınçine ilşçesiorman yangınıGökbel Dağı etekleri

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