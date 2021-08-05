Aydın’da ‘kundakçı’ zannedilen iki kişi linç edildi

Ülke genelinde yaklaşık 10 gündür devam eden orman yangınlarının ardından, Aydın’da gece orman yoluna giren yabancı plakalı bir otomobil içindeki iki kişiyi kundakçı sanan yöre sakinleri, araçtakilere linç girişiminde bulundu.

Olay, dün gece Efeler ilçesine bağlı kırsal Emirdoğan Mahallesi’nde yaşandı. Dün gece yabancı plakalı kırmızı renkli bir otomobilin köye girmesi üzerine durumdan şüphelenen köylüler aracı uzaktan takibe aldı. Hiç kimsenin tanımadığı aracın orman yoluna girmesi üzerine köyün gençleri yabancı şahısları taşıyan otomobilin önünü keserek saldırdı. Araç ve araçtaki şahıslar bir anda onlarca kişinin saldırısına uğrarken, bölgeye jandarmanın gelmesi ile köylüler sakinleştirilebildi.

'Kız kaçırmaya' geldikleri ortaya çıktı

Orman kundakçısı sanılarak linç girişiminde bulunulan iki kişi jandarma tarafından hastaneye kaldırıldı. Şahısların 'kız kaçırmak' için Bursa’dan Aydın’a geldikleri öğrenildi.

Tedavileri devam eden şahısların tedavi süreci sona erdikten sonra gözaltına alınıp sorgulanacağı belirtildi.