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Aydın'da bir kadın sokak ortasında darp edildi!

28 Mayıs 2020 09:39

Kuşadası'nda özel bir bankada müdürlük yapan kadın, güpegündüz sokak ortasında saldırıya uğradı. Polis ekipleri saldırganı saklandığı yerde yakaladı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, bir özel bankada müdürlük yapan kadın güpegündüz sokak ortasında saldırıya uğradı. Polis ekipleri şüpheliyi güvenlik kameraları aracılığıyla kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Barbaros Bulvarı üzerinde bir ara sokakta  bir özel bankanın müdürü olan P.Y., otomobilini park edip işine gitmek isterken, S.T. tarafından  saldırıya uğradı. Neye uğradığını şaşıran genç kadın saldırganı durdurmak isterken, S.T.’nin tekme ve tokatlarına maruz kaldı. Defalarca yumruklanan genç kadın saldırgana uzun süre direndi. P.Y.’nin yardım çığlıklarından sonra S.T. olay yerinden koşarak uzaklaştı. O anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı kadın Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Harekete geçen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri kameraları detaylı inceleyerek S.T.'yi saklandığı yerde  gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi.

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