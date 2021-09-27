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Aydın'da bakım görevlisinin engelli öğrenciye şiddet uyguladığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Aslı Gümüş'ün, engelli öğrenciye şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmasına neden olan görüntüler ortaya çıktı

27 Eylül 2021 13:32

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde görevli Aslı Gümüş'ün, 12 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmasına neden olan görüntüler ortaya çıktı.

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