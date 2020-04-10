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Aydın’da 14 hasta Koronavirüs'ü yendi

10 Nisan 2020 12:49

Aydın Devlet Hastanesi'nde yeni tip Koronavirüs(Covit-19) tedavileri tamamlanan 14 hastanın tedavileri tamamlandı. Sağlıklarına kavuşan hastalar, doktorlar ve hastane çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın’da da Koronavirüs tedavisi gören hastalarla ilgili güzel haberler gelmeye devam ediyor. Koronavirüs testleri pozitif çıktıktan sonra Aydın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan hastalardan 14’ü, tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi. Sağlıklarına kavuşan hastalar, doktorlar ve hastane personelinin alkışları arasında hastaneye ait ambulansla evlerine uğurlandı.

“Hastalarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz”
Aydın Devlet Hastanesi’nde, 'Covid-19' test sonuçları pozitif çıkan hastalardan 14’ünün tedavilerinin tamamlandığını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, “Dünya genelinde yaşanan sıkıntılı süreci ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile birliktelik içerisinde yönetmeye çalıştığımız bu günlerde, sağlık tesislerimizde tedavi gören hastalarımızdan gelen sevindirici haberler hepimizi mutlu ediyor. Sağlığına kavuşan hastalarımız hem vatandaşlarımız hem de sağlık çalışanları için motivasyon kaynağı olmaktadır. Bir süredir Aydın Devlet Hastanesinde tedavi edilen ve sağlıklarına kavuşan hastalarımız evlerine sağlık personellerimizin alkışları eşliğinde taburcu edildi. Hastalarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz.
İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü süreç boyunca tüm doktorlarımız, hemşirelerimiz ve yardımcı personelimiz hep birlikte hastalarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyorlar. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü olarak, sağlık tesislerimizde görevli bütün personelimize bu süreçte gösterdikleri gayretlerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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