Aydın Boysan'ın 'Ardından': Bir daha dünyaya gelsem, tıpatıp aynı hayatı yaşamak isterim

97 yaşında hayatını kaybeden mimar, yazar ve gazeteci Aydın Boysan İstanbul’da 8 Ocak pazartesi günü son yolculuğuna uğurlandı. 97 yaşında hayatını kaybeden mimar, gazeteci ve yazar Aydın Boysan için Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Karaköy Binası'nda tören düzenlendi. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Karaköy binasında düzenlenen törene Aydın Boysan'ın oğlu Burak Boysan ve gelini Mine Boysan, meslektaşları, Boysan ile aynı gün vefat eden Münir Özkul'un oyuncu kızı Güner Özkul da katıldı. Boysan'ın cenazesi sevenlerinin omuzlarında tören alanına taşındı.Boysan'ın için hazırlanan kısa bir biyografi sunumunun ardından sevenleri tek tek konuşma yaparak duygularını dile getirdi. Usta belgeselci Nebil Özgentürk'ün, Aydın Boysan'ın sağlığında hazırlanmış olup, vefatının ardından revize ettiği, Mustafa Alabora tarafından seslendirilen 14 dakikalık "Ardından" adlı portre kısa filmi...