Aydın Boysan'a veda: Dolu dolu bir hayatı oldu, 100 yaşını geçmesini ummuştuk

Geçen cuma günü hayatını kaybeden Aydın Boysan için düzenlenen törende oğlu Burak Boysan, "Babam 97 yaşındaydı, 100 yaşını geçmesini ummuştuk. Çok dolu dolu, harika bir hayatı oldu." diye konuştu. Organ yetmezliği sonucu 97 yaşında hayatını kaybeden mimar, gazeteci ve yazar Aydın Boysan için Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Karaköy Binası'nda tören düzenlendi. Törende konuşan oğlu Burak Boysan, "Babam 97 yaşındaydı, 100 yaşını geçmesini ummuştuk. Hayatındaki değer sayıların ne kadar acayip olduğunu söylemek istiyorum. Yaklaşık 1.5 milyon metrekarelik bir alanı tasarladı şimdiye kadar. Mimarlar Odası'nda 64 yıllık hukuku var. Ayrıca 2016 yılında kaybettiğimiz annemle 67 sene evli kaldı. 43 tane kitabı var ve kitaplarını yazmaya 63 yaşında başladı. Bütün bu sayıları bir araya getirdiğinizde 97 ve 100 arasındaki 3 yaş farkı önemsizleşiyor. Çok dolu dolu bir hayat yaşadı. Çok harika bir hayatı oldu. Çok özleyeceğiz ve çok üzüldük ama onu içimizde de yaşatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.