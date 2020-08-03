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Aydın bir inek beşiz buzağı doğurdu: "Türkiye’de bir ilk"

03 Ağustos 2020 15:09

Aydın’da Montbeliarde ırkı bir inek bir batında beşiz buzağı doğurdu. 3’ü dişi, 2’si erkek olan buzağılar sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Bir batında beş buzağı doğuran dört yaşındaki inek, Ertop ailesine beşiz bayram hediyesi vermiş oldu. Doğumu gerçekleştiren veteriner hekim, bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi. 

İneğin beş yavru vermesinin Türkiye'de ilk olduğunu söyleyen veteriner hekim Ali Özdeş, “Bu hayvandan biz ikiz gebelik bekliyorduk. Ama beşiz oldu.  3 dişi 2 erkek yavrumuz var. Türkiye literatüründe araştırdığımız kadarıyla canlı olarak beşiz doğum daha önce görülmedi. Sanırım Türkiye’de bir ilk.  İşletme karlılığı açısından da küçük bir aile işletmesi olduğu için karlı bir iş oldu. Havaların sıcak olmasıyla birlikte bakımları biraz zor olacak. Meslek hayatımda bir kez dördüz hayvan gördüm. Üçüz 10-15 defa gördük. Beşiz şekilde sağlıklı olarak ilk doğumu gerçekleştirdik. Bir batında sağlıklı beş buzağı elde etmek literatürlerde yok” dedi.

 

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Montbeliarde ırkı inekaydınbeşizbuzağıdoğumveteriner hekim Ali Özdeş

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