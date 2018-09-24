Ayder Yaylası'na Türkiye'nin en uzun teleferik hattı kuruluyor

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda kurulacak 37 kilometrelik hat uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun teleferik projesinin ve kayak tesisinin ihalesi gerçekleştirildi. Ayder Yaylası merkezli projedeki teleferikle Hazindak, Samistal, Amlakit ve Palovit yaylalarına ulaşılacak. Teleferik yaz aylarında da hizmet verecek. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Kaçkar Dağları'nda kış turizmine yönelik bir kayak tesisi projesinin hayata geçirileceğini belirterek, "Türkiye'nin en büyük, en çeşitli, en farklı ve en özellikli kayak tesisi bu proje ile ortaya çıktı. Teleferik hattı ulaştığı nokta itibarıyla en önemli yaylalarımızı kapsadığı için yazın da işlevliğini koruyacak" dedi.