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Ayasofya'da ezan okuyup namaz kıldılar

11 Aralık 2017 18:32

İstanbul Alperen Ocakları üyesi bir grup dün (10 Aralık 2017) Sultanahmet'te bulunan Ayasofya'ya girerek ezan okudu ve ardından namaz kıldı. Namazın ardından polis merkezine götürülen grup üyeleri ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Dün Ayasofya Müzesi'ne giren İstanbul Alperen Ocakları üyesi bir grup, turistlerin içeride dolaştığı sırada ezan okumaya başladı. Bunun üzerine görevliler o kişiye müdahalede bulundu. Grubun diğer üyeleri ise tekbir getirip müze içinde namaza durdu. Grup ikindi namazını Ayasofya'da kıldı. Ayasofya'da yaşananlar amatör kameraya yansıdı. Namazın ardından grup üyeleri, polis merkezine götürüldü. Grup üyeleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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