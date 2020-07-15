Ayasofya'daki müze tabelaları kaldırıldı

15 Temmuz 2020 12:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'nın ibadete açılacağını söylemesinin ardından tarihi mekanda hazırlıklar sürüyor. Ayasofya'nın girişinde müzeye ilişkin yer alan tabelalar kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından ibadete açılmaya gün sayan Ayasofya'da hazırlıklar devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait müzeye ilişkin yer alan tabelaları kaldırıldı.
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