Ayasofya'da Cuma namazı için sosyal mesafe hazırlığı

Cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya çevresinde sosyal mesafe etiketleri yapıştırıldı.

86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya ve Sultanahmet Meydanı’nda, Fatih Belediyesi ekiplerince sosyal mesafe düzenlemesi yapıyor. Namaz kılınacak alanlar metre ile ölçülerken önde ve arkada 1’er metre mesafesine dikkat edilerek etiketler yapıştırılıyor. 35 bin stickersın yapıştırılacağı Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya'da hazırlıklarda sonra doğru gelindi. Öte yandan, Ayasofya'nın açılış programı için alana getirilen hoparlörlerin, vinçlere asılarak kurulduğu görüldü.