Ayaklarında yara oluşan kadının kimyasal ayakkabı şikayeti: Ayağımdan parça alınacak

İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan Gonca Gül, 30 liraya satın alarak bir gün giydiği ayakkabıdan bulaşan kimyasalla ayağında yaralar oluştuğu iddiasıyla şikayette bulundu.

Küçükçekmece'de yaşayan 42 yaşındaki Gonca Gül, yaklaşık 10 gün önce bir mağazadan indirimde olduğu belirtilerek satılan ayakkabıyı 30 liraya aldı. Gül, ayakkabıyı yalnızca bir gün giydikten sonra ayaklarında yara oluştuğunu öne sürdü. Ayaklarını saran yaranın ayakkabıdaki kimyasal maddeden kaynaklı olduğunu ileri süren Gül, doktora giderek rapor aldı.

Adliyeye giderek de şikayetçi olan Gonca Gül, "Aldığım ayakkabı beni perişan etti. Kanserojen madde ayağıma yan etti yapmış. Ayağımdan parça alınacak. Ben yandım lütfen başkaları yanmasın" diye konuştu.

Gonca Gül'ün ayağındaki yaralara, satın aldığı ayakkabının mı yoksa başka bir etkenin mi neden olduğu yapılacak incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.