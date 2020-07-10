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Ayakları asfalta yapışan yavru köpek böyle kurtarıldı

10 Temmuz 2020 10:18

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde sıcaklar nedeniyle eriyen asfalta ayakları yapışan yavru köpek, karayolu bakımevi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ayakları asfalta yapışan yavru köpeği kurtaran karayolları ekipleri, her iki köpeği yanlarına alarak bakımevine götürdü. İki saat boyunca köpeğin ayağına yapışan zifti önce neft ile temizleyen ekipler, daha sonra sabunlu suyla yıkadı.

Rahatlığı dikkatlerden kaçmayan yavru köpeğin tavrı ekipleri sevindirdi. Köpeklerin karnını duyuran bakımevi görevlilerinin köpekleri sahiplendiği öğrenildi. Hayvanseverlikleri dikkatlerden kaçmayan karayolları ekiplerinin bu davranışı takdirle karşılandı.

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