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Ayakkabısını almaya çalışan adam trenin altında kalmaktan böyle kurtuldu

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

03 Ocak 2021 12:23

Hindistan'ın Mumbai kentinde bir polis memuru, tren raylarına takılan bir vatandaşı trenin altında kalmaktan son anda kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bulunan Mumbai kentindeki Dahisar tren istasyonunda yaya kaldırımından raylara inen 60 yaşında bir kişi trenin altından kalmaktan son anda kurtuldu.

Ayağı takıldı

Raylarda olduğu sırada trenin geldiğini fark eden adam, yaya kaldırımına yöneldiği sırada ayağı raylara takıldı. O anlarda bir polis memuru, raylara takılan yaşlı adamı fark ederek yardımına koştu.

Tokat attı

Yaşlı adamı trenin altında kalmaktan son anda kurtaran polis, olayın ardından kurtardığı adama tokat attı. 

O anlar kamerada

Polis memurunun adamı kurtardığı anlar ise tren istasyonundaki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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