Ayağıyla doğrulttuğu silahla kuyumcu soymaya çalıştı

Brezilya’da bir kuyumcu soygununda kuyumcuya giren iki kişi dükkanı soymaya çalışırken tekerlekli sandalyeli soyguncu silahı ayağıyla görevliye doğrulttu.

Brezilya’nın Canele şehrinde, pazartesi günü bir kuyumcunun soyulma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kuyumcuyu soyan iki kişiden birinin tekerlekli sandalyede olduğu diğerinin ise tıbbi maskeli olduğu görüldü.

Russia Today’in yerel medyadan aktardıklarına göre, 19 yaşında olan soyguncunun kasaya yaklaşıp bir not verdiği ve notta sakin kalması ve nakit parayı vermesi gerektiğinin yazılı olduğu belirtildi. Kuyumcu olayı bir şaka olarak yorumlarken tekerlekli sandalyede bulunan kişiyi görmezden geldi. Bu sırada tekerlekli sandalyede bulunan kişi ayaklarıyla tuttuğu silahı kuyumcuya doğrulttu. Kollarını kullanmayan engelli soyguncunun ayaklarıyla silahı doğrultması üzerine kuyumcu kasaya gitti.

Olay yerine polisin hızlı intikali sonucunda soygun önlendi. Tekerlekli sandalyedeki soyguncunun silahının sahte olduğu bildirilirken yanında büyük bir bıçak bulundurduğu belirtildi.