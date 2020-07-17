T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ayağı demir korkuluklara sıkışan kişiyi böyle kurtardılar

17 Temmuz 2020 09:00

Ankara’da Dışkapı Köprüsünün altındaki demir korkuluklara bacağını sıkıştırarak dakikalarca asılı kalan ve alkollü olduğu iddia edilen Somali vatandaşı genci taksiciler kurtardı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Ankara Dışkapı Köprüsü altında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Somali vatandaşı genç, demir korkuluklara bacağını sıkıştırdı. Dakikalarca burada asılı kalan ve acı içinde yardım isteyen genci sıkıştığı yerden taksiciler kurtardı.

Alkollü olduğu iddia edilen genç daha sonra orada sızdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci ambulans ile hastaneye götürdü. Sıkışan kişiyi kurtaran taksi şoförü Nejdet Demir, Somali vatandaşının daha önce bir arkadaşıyla otele geldiğini ancak kimliği olmadığı için içeriye alınmadığını söyledi.

ETİKETLER

ankarataksicikurtardı

Diğer Videolar

30 Ağustos gösterisinde oyuncu yaralı taklidi yaptı; sonrasında olanlar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Eylül 2020

Meral Akşener'in esnaf ziyaretleri sürüyor: "Ortada bir yangın var; bir şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz"

Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal’ın babası: Feryadımı duyun, adım atın

Almanya'da polisin yaşlı kadına şiddeti tepki topladı

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: 'Pandemide hükümetin sorumluluğu yok' kabulü yerleşti, okumuş yazmışlar da 'hükümet kaybetse bile gitmez' diyor; olacak iş değil!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı için esprili çıkış: Yatağıma attım onu...

Demet Evgar’ın acı günü...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sibel Can: O gece iki yıl süren dans hayatımın sonu...

Barış Atay’a saldırı! ...

Işıl Özgentürk: Tamam anlaşıldı; Batman halkından özür diliyorum...

Porno yıldızı Lauren Wambles, erkek arkadaşını öldürüp cesedini parçalamak suçlamasıyla...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı için esprili çıkış: Yatağıma attım onu...

Demet Evgar’ın acı günü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24