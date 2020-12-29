Ay halesi sosyal medyada gündem oldu

Ay'ın etrafını saran çemberin görüntüsü, vatandaşların ilgisini çekti. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, oluşan çemberin hale olduğu belirtti.

Elazığ’da başta olmak üzere çevre iller Malatya, Bingöl, Tunceli ve Diyarbakır’da havanın kararmasının ardından ayın etrafını saran çemberin görüntüsü görüldü. Elazığ’da ayın etrafındaki çember vatandaşların ilgisini çekti. Ayın etrafını çevreleyen dev çemberi vatandaşlar izlerken sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı.

Çemberin buz kristalleri ile oluşan “Ay halesi” olduğu bildirildi.