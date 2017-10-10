Avusturya'nın burka yasağına 'Kurz'lu' protesto

Avrupa'da peçe yada tesettürlü mayo giydiği için mahkum olan Müslüman kadınların cezalarını ödeyen hatta Fransa'da genel seçimlere de kurduğu partiyle katılan Cezayir asıllı Fransız iş adamı Raşid Nekkaz, Avusturya'daki burka yasağını bu ülkenin Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'un fotoğrafı ile protesto etti. Cezayir asıllı Fransız işadamı Nekkaz, Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir hükümet binası önünde ülkede 1 Ekim'de uygulamaya giren burka yasağını protesto etti. Yüzüne bir balkabağı maskesi takıp, ağız kısmını Kurz'un fotoğrafı ve ona iliştirilmiş 100 euro'luk banknotlarla örten Nekkaz'a polis müdahale etti.