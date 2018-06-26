Avusturya'da tren kazası: 30 yaralı

Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaleti sınırlarındaki Sankt Pölten şehrine bağlı Völlerndorf kasabası yakınlarında meydana gelen tren kazasında 30 kişi yaralandı. Aşağı Avusturya eyaleti itfaiye sözcüsü Franz Resperger, basına yaptığı açıklamada, kazanın iki vagonun raydan çıkarak devrilmesi sonucu yaşandığını belirtti. Resperger, yaklaşık 80 yolcunun bulunduğu trende 3'ü ağır 30 kişinin yaralandığını kaydederek, yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiğini ifade etti. Kazanın nedeni henüz tespit edilmedi. Aşağı Avusturya eyalet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.