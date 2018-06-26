Avusturya'da tren kazası: 30 yaralı

Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaleti sınırlarındaki Sankt Pölten şehrine bağlı Völlerndorf kasabası yakınlarında meydana gelen tren kazasında 30 kişi yaralandı.
Aşağı Avusturya eyaleti itfaiye sözcüsü Franz Resperger, basına yaptığı açıklamada, kazanın iki vagonun raydan çıkarak devrilmesi sonucu
yaşandığını belirtti.
Resperger, yaklaşık 80 yolcunun bulunduğu trende 3'ü ağır 30 kişinin yaralandığını kaydederek, yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiğini ifade
etti.
Kazanın nedeni henüz tespit edilmedi. Aşağı Avusturya eyalet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.