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Avusturalya’da sel bölgesini dev örümcek ağları kapladı

16 Haziran 2021 14:39

Avustralya’da geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağış ve sel felaketi sonrası Victoria eyaletinin Gippsland bölgesi dev örümcek ağları oluştu. boyunca kalın örümcek ağlarından oluşan görüntü ilgi çekti.

Avustralya’nın Victoria eyaletinde geçen hafta meydana gelen sel felaketinin ardından kalın örümcek ağları ortaya çıktı. Victoria eyaletinin Gippsland bölgesinde meydana gelen örümcek ağı tabakası sel sularının çekilmesiyle fark edildi. Metrelerce uzayıp giden örümcek ağları çalılar, çimenler ve trafik levhalarını kapladı. Sel sularından kurtulmaya çalışan örümceklerin yüksek zeminlere sığındıkları bu nedenle metrelerce sürüp giden kalın bir tabakanın ortaya çıktığı belirtildi. Uzmanlar "Balonlama" adı verilen bir süreçte, örümceklerin rüzgara ince ağlar attıklarını ve rüzgarın bu sayede örümcekleri havaya daha yüksek yerlere taşıdıklarını vurguladı. Gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen görgü tanıkları, sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Görüntüler Avustralya gündemine oturdu.

Öte yandan, sık sık şiddetli yağmur ve sel felaketlerinin yaşandığı Gippsland bölgesinde 2013 ve 2015 yıllarında da benzer görüntülerin kaydedildiği belirtildi.

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