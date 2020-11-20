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Avusturalya'da meteorun düşme anı kamerada: "Boyutu ve parlaklığı inanılmazdı"

“Her gün 100 tondan fazla doğal uzay enkazı Dünya atmosferine giriyor"

20 Kasım 2020 12:40

Avusturalya'da meteor düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Meteorun düşme anı, ülkenin Tazmanya kıyılarında araştırma için bulunan CSIRO RV Investigator adlı geminin güvenlik kamerasına yansıdı.

O anları anlatan araştırma geminin Sehayat Müdürü John Hooper, meteorun düşüşünü kaydetmeleri konusunda şanslı olduklarını söyleyerek “Canlı yayın görüntülerini incelerken gördüklerimiz bizi hayrete düşürdü, meteorun boyutu ve parlaklığı inanılmazdı” dedi.

Geminin Astronomi ve Uzay Bilimi sorumlusu Glen Nagle ise “Her gün 100 tondan fazla doğal uzay enkazı Dünya atmosferine giriyor. Çoğu, güney okyanusu gibi ıssız bir bölgede meydana geldiğinden görünmüyor” diye konuştu.

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Avusturalyameteor düşme anıJohn HooperTazmanya kıyıları

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