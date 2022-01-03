Avustralyalı çocuk, evin salonunda dünyanın ikinci en zehirli yılanını buldu

İhbar üzerine eve gelen Sunshine Coast Snake Catchers ekibi ise, yılanın dünyanın en ölümcül ikinci türü olan doğu kahverengi yılanı olduğunu tespit etti.

"Kanepenin kumaşını keserek tespit ettik"

Yılanı yakalamak için düzenledikleri operasyonun videosunu Facebook'ta paylaşan ekip lideri Stuart McKenzie, paylaşımında şunları söyledi:

"Genç kız, salonda dolaşan kahverengi renkli bir yılan gördükten sonra Sippy Downs'taki bir ailenin evine çağrıldık. Kapıları kilitlediler ve biz gelene kadar dışarıda beklediler. Westy ve ben evi aramaya başladık, başlangıçta pek şansım olmadı, ta ki kanepenin bacak desteğinin kolunu çekene ve yılan salonun içinden düşene kadar. Sahibinin izniyle kanepenin taban kumaşını keserek yılanın yerini tespit etmeye çalıştık. Sonunda onu bulduk ve çantaya koyup başka bir yere götürebildik."

"Isırığı başlarda fark edilemiyor"