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Avustralya'da markete giren bir kadın baltayla insanlara saldırdı! Dehşet anları kamerada

05 Ağustos 2018 16:56

Avustralya'nın Sydney kentinde bir bakkal dükkanında iki kişiye baltayla saldıran kadın cinayete teşebbüsten suçlu bulundu. 26 yaşındaki Evie Amati geçen yıl yaşanan olayda o dönemki ruh hali için "geçici delilik" demişti. Amati Sydney'de 7-Eleven dükkanına girdikten sonra baltayla bir adamı yüzünden, bir kadını da başının arkasından yaralamıştı. Her iki kişi de saldırıda ağır yaralandı. Sydney'deki Yeni Güney Galler Bölge Mahkemesi bugün Amati'ye üç ayrı suçlamalardan hüküm verdi. Amati'nin davası için jüri iki gündür karara varmaya çalışıyordu. Amati cinayete teşebbüsle iki yaralama ve ayrıca üçüncü bir kişiye cinayete teşebbüs suçlamalarından hüküm giydi. Amati'nin cezası Eylül ayında belli olacak. Kaynak: (BBC Türkçe)

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