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Avustralya’da ilk eşcinsel evlilik teklifi yapıldı

16 Kasım 2017 17:38

Avustralya eşcinsel evliliklere “evet” dedikten sonra bir eşcinsel sevgilisine kamera karşısında evlenme teklifi etti. Avustralya’nın eşi görülmemiş bir anket yöntemiyle yapılan kamuoyu araştırmasında hemcins evliliklerine yüzde 61.6 "evet" denilmesinin hemen ardından gerçekleşen olayda dokunaklı anlar kameralar tarafından görüntülendi. Halk oylamasının sonucunun açıklanacağı gün Avustralya genelinde binlerce insan parklarda toplanmış ve kutlama yapmak için sonucu beklemişti. Sydney şeyhrinde Prince Afred Parkı’nda arkadaş ve aileleriyle kutlama yapan LBGTİ aktivisti James Brechney ve partneri Stuart Henshall iki buçuk yıldır birlikte olan bir çift. Kameraların önünde “Stuart, seni tüm kalbimle seviyorum ve sana kameraların önünde bir şey söylemek istiyorum” diyen Brechney diz çöktü ve partneri Henshall’a evlenme teklifi etti. “Noel’den önce yasalaşsın” Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull sonuçların ardından vatandaşların eşitlik için ve aşk için evet dediğini dile getirerek “Şimdi artık top Avustralya Parlamentosu olarak bizde, vatandaşlarımızın bizden istediği şeyi noel öncesi gerçekleştirmeliyiz” dedi.

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