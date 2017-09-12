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Avustralya'da "dini liderlerin kuzu sefası" reklamı tartışma yarattı

12 Eylül 2017 18:00

Avustralya'da dini liderleri kuzu eti yerken resmeden bir televizyon reklamı tartışma yarattı. "Muhammed Peygamber"in telefonla arayarak, 'yemeğe gelemeyeceğini söylediği' reklamda Hindu tanrısı Ganeşa'nın et yerken gösterilmesi nedeniyle Hindistan hükümeti Avustralya'ya protestoda bulundu. Hindistan Hükümeti, Avustralya Et Üreticileri Birliği'nin reklamının dini duyguları incittiğini belirterek yayından kaldırılmasını istedi. Reklamda, aralarında İsa Peygamber, Buda ve Scientology'nin kurucusu L. Ron Hubbard'ın da bulunduğu bir dizi dini ve kültürel figür yemek masasında sohbet ederken canlandırılıyor. Yemek sırasında masadaki bir kadının telefonu çalıyor. "İsa", "Kimdi?" diye soruyor. Kadın "Muhammed" diye yanıt veriyor ve "Çocuğu kreşten alacakmış" diyor. Reklamda, ilk kez Hindu Tanrısı Ganeşa et yerken resmediliyor. Avustralya Reklam Standartları Kurumu, reklamın 600'den fazla şikayet aldığını açıkladı. Avustralya Hindu Konseyi, et tüketimini özendirmek için Ganeşa'nın kullanılmasının üzücü olduğunu belirtti. İnternetteki reklamın yasaklanması için açılan başlatılan kampanyaya 4400 kişi destek verdi. Avustralya Et Üreticileri Birliği sözcüsü Andrew Howie reklamın çeşitlilik ve birliği özendirmeyi amaçladığını söyledi. Howie şöyle konuştu: "Reklam, mümkün olduğu kadar kapsayıcı olması için farklı tanrıları, peygamberleri, tanrıçaları ve Ateist figürleri yansıtıyor. Kimseye hakaret etme niyetimiz yok. Amacımız, kuzu etinin çok farklı kültürlerde tüketilen bir et olduğunu vurgulamak ve insanların farklılıklarını bir kenara bırakarak aynı masada buluşması halinde dünyanın nasıl bir yer olacağını yansıtmak."

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