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Avustralya Günü kutlamalarında yerlilerden protesto

26 Ocak 2021 14:57

Avustralya'da 26 Ocak'ta kutlanan Avustralya Gününde yerli halk Aborjinler ve binlerce kişi, bugünün “İstila Günü” olduğunu belirterek protesto gerçekleştirdi.

Avustralya'ya ilk İngiliz gemilerinin ülkeye varması nedeniyle ulusal tatil olarak kutlanan 26 Ocak, bu yıl da protestolara sahne oldu. Yerli halk Aborjinler ve binlerce kişi, 26 Ocak'ın “İstila Günü” olduğunu savunarak protesto gerçekleştirdi. Korona virüs salgını nedeniyle en fazla 500 kişinin toplanmasına izin verilirken, Sidney'de yaklaşık 3 bin kişinin bir araya geldiği protestoda en az 5 kişinin polise karşı geldiği gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Polis, protestocuların çoğunun barışçıl olduğunu ifade etti.

Protesto sırasında göstericiler "Adalet yok, barış yok", "Kutlanacak bir tarih değil" ve "Siyahilerin hayatı önemlidir" yazılı pankartlar taşırken, "Her zaman Aborjin toprağı olacak" şeklinde slogan attı. Yerli halktan protesto organizatörü olan Lizzie Jarrett, "Avustralya Günü kaldırılana kadar 'İşgal Günü' belki biraz daha böyle geçecek. Şu anda bu millet soykırımı anana kadar susmayacağız, durmayacağız ve gelmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Brisbane'de de yaklaşık 5 bin kişi toplanırken, Kraliçe Victoria'nın heykeli protestocular tarafından tahrip edildi. Melbourne'de ise kent merkezinde yürüyüşe geçen binlerce kişinin de Aborjin bayrağının yer aldığı tişörtler giydiği görüldü. Adelaide de yaklaşık 4 bin kişi oturma eyleminde bir araya geldi.

Sidney Opera binası yerli Avustralya sanatı ile aydınlatılırken, Sidney Limanı Köprüsü de dahil olmak üzere önemli yapılarda Aborijin bayrakları dalgalandırıldı.

Öte yandan 26 Ocak Avustralya Günü her yıl çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanıyor. Avustralya’da 26 Ocak 1788, ilk İngiliz yerleşimcilerin kıtaya ulaşması olarak kutlanıyor. Yerli halk Aborjinler ve binlerce kişi ise bugünün “İstila Günü” olduğunu belirterek ülke genelinde protesto gösterileri düzenliyor.

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