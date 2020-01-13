Avustralya'daki yangının uzaydan görüntüleri yayınlandı

Avustralya'nın tarihinin en kötü yangınlarından biriyle mücadelesi devam ederken uzaydan kaydedilen görüntüler yayınlandı.

Dijital Dünya Avustralya Hotspots (DEA), 3 Eylül’den bu yana yangınlara dair kaydedilen süreci video haline getirdi. DEA’nın videosu ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından da çeşitli zamanlarda çekilen fotoğraflar yangının ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.

Eylül ayından bu yana devam eden yangınlarda en az 27 insan ve yarım milyar hayvan hayatlarını kaybetti, milyonlarca hektarlık alanda bitki örtüsü yok oldu.

DEA, Avustralya genelinde yetkililere sıcak noktalar hakkında zamanında bilgi sağlayan ‘ulusal bir orman yangını izleme sistemi’ olarak görev yapıyor. Uyduların alıcıları yüksek seviyelerde kızılötesi radyasyon (sıcak noktalar) üreten alanları tespit ederek yangınlar hakkında yetkililere bilgi sağlıyor.

(DHA)