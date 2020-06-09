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Avustralya'da mahkumlar arasında çıkan kavgaya gaz bombalı müdahale

09 Haziran 2020 09:23

Avustralya'nın Sydney şehrinde bulunan bir hapishanede mahkumlar arasında çıkan kavgaya güvenlik görevlileri göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olayda, gardiyan köpeği tarafından ısırılan bir mahkum hastanelik oldu.

Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti yetkilileri, Long Bay hapishanesinde 6 mahkumun iki hükümlüye saldırdığını duyurdu.

Cezaevi personeli, havadan çekilen videoda, mahkumların bulunduğu terasa göz yaşartıcı gaz bombası atarken görüntülendi.

Bir mahkumun gardiyan köpeği tarafından ısırıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor.

Yetkililer çıkan olayların uyuşturucuya bağlı olduğunu duyurdu.

2016 yılında, reşit olmayanların bulunduğu bir hapishanede işkence görüntüleri ortaya çıkmış, bu durum Avustralya hükümetinin tepkisine yol açmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

 

Kaynak: Euronews

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