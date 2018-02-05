Avukatlardan meslektaşları Kemal Aytaç'a destek eylemi

Çağlayan Adliyesi önünde geçen hafta 45'incisi gerçekleştirilen Adalet Nöbeti'nin sonrasında hakkında gözaltı kararı çıkarılan avukat Kemal Aytaç'a destek için meslektaşları adliye önünde destek eylemi düzenledi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı C kapısı girişi önündeki alanda toplanan avukatlar, "Kemal Aytaç yalnız değildir" yazılı pankart ve döviz açtı. Açıklamada Cumhuriyet Gazetesi davası sanıklarından Musa Kart, Kadri Gürsel, avukat Bülent Utku, avukat Mustafa Kemal Güngör ile HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da yer aldı.