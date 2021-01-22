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Avukatlar ile polis arasında tarafsızlık tartışması: "Bir partinin polisliğini yapan sizlersiniz"

“Onlar Anayasal hakkını kullanırken, siz bizim Anayasal hakkımızı engelliyorsunuz”

22 Ocak 2021 14:58

Ankara Adliyesi’nde açıklaması engellen avukatlar ile polis arasında tarafsızlık tartışması yaşandı.

Avukat Sevinç Hocaoğlları, AKP İl Başkanı’nın açıklamasına izin verilmesini hatırlatarak, “Burada particilik yapan, bir partinin polisliğini yapan sizlersiniz” dedi. Polis ile avukatlar arasında tarafsızlık tartışması yaşandı.

Avukatlar Ankara Adliyesi’nde bu yıl on birincisini gerçekleştirecekleri Tehlikedeki Avukatlar Günü için basın açıklaması yapmak istedi. Bu yıl gündemleri Azerbaycan’daki meslektaşlarıydı. Avukatlar adliye binası önüne çıkmak isterken polis tarafından engellendi.

Adliye kapısında polis ile avukatlar arasında tarafsızlık tartışması yaşandı. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şube Başkanı Murat Yılmaz, polisin pandemi gerekçesine tepki göstererek, daha önce AKP İl Başkanı Hakan Can Özcan’ın adliye önünde açıklamasına izin verildiğini hatırlattı.

“Burada particilik yapan, bir partinin polisliğini yapan sizlersiniz”  diyen Yılmaz, “Onlar Anayasal hakkını kullanırken, siz bizim Anayasal hakkımızı engelliyorsunuz” ifadelerini kullandı. 

 

Kaynak: Anka Haber Ajansı

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Avukatlar ile polis arasında tarafsızlık tartışmasıAnkara AdliyesiAKP İl Başkanıbasın açıklamasıTehlikedeki Avukatlar Günü

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