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Avukatın başına silah dayayıp tehdit etti

16 Haziran 2021 08:48

İzmir Barosu'na bağlı bir avukat, Bayraklı ilçesinde haciz işlemi için gittiği iş yerinin önünde saldırıya uğradı. Avukatın başına silah dayandığı ve tehdit edildiği kameralara yansıdı.

Konuya ilişkin İzmir Barosu bir açıklama yaptı. 

Baronun sosyal medya hesabından yapılan açıklama, ''Baromuz üyesi bir meslektaşımıza haciz işlemi için bulunduğu iş yerinin önünde saldırıda bulunulmuştur. Baromuzca hastanede bulunan meslektaşımızın sağlık durumu yerinde takip edilmektedir. Meslektaşımıza, yakınlarına ve avukatlık camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız'' notu ile paylaşıldı.

Açıklama şöyle: 

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