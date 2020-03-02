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İnsan kaçakçıları kişi başı 150 lira aldı; Yunanistan diye adacığa bıraktı

02 Mart 2020 15:45

Türkiye'nin sınır kapılarını açması ile birlikte Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacılar, insan kaçakçılarının kendilerini Yunanistan diye  adacığa bıraktığını öne sürdü.

Yaklaşık 12 saat boyunca nehrin ortasındaki adacıkta mahsur kalan sığınmacılar AFAD tarafından kurtarıldı. 

Adacıkta mahsur kalan sığınmacılardan biri, "Dün gece oraya götürdüler bizi. Yunanistan'a götüreceğim diye o tarafa bıraktılar. Bizden kişi başı 150 lira aldılar. Birazdan geleceğiz dediler, gelmediler" diye konuştu.

Aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 30 kişilik grup, Türkiye'ye getirildi.

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