Avrupa’ya çıkışlarda bekleyen TIR şoförleri: Uyku yok, nöbet tutuyoruz, düzensiz göçmenler araçlara gizlice giriyor

Avrupa’ya çıkışlarda sınır kapılarında 90 saate varan bekleme süreleri yaşadıklarını ve düzensiz göçmenler yüzünden geceyi soğukta nöbet tutarak geçirdikleri belirten TIR şoförleri düzensiz göçmenlerin araçlarına gizlice girdiğini, bu yüzden Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarındaki kontrollerin sıklaştırıldığını aktardı.

Şoför Süleyman Yıldız, “34 saattir sırada bekliyorum. Bulgaristan tarafının mülteci kontrolünden dolayı bekliyoruz” derken, şoför Şemsettin Atay ise “Uyku yok, nöbet tutuyoruz. Mülteci geliyor” diye konuştu.

Avrupa’ya çıkışlarda sınır kapılarında bekleyen şoförler, şikayetçi oldukları koşulları ve yaşadıklarını anlattı.