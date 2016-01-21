Avrupa Polis Teşkilatı: İnsan kaçakçılığı, uyuşturucu ticaretiyle aynı boyutta

Avrupa polis Teşkilatı Europol insan kaçakçılığının artık uyuşturucu ticaretiyle aynı boyutlara geldiğini açıkladı. BBC Türkçe’de yer alan habere göre, kaçakçı çetelerinin geçen yıl yaklaşık 6 milyar dolar gelir elde ettiği belirtildi. Sadece yılın ilk 20 gününde 23 bin kişi Türkiye'den Avrupa'ya kaçak yollarla geçti. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine kıyasla üç katlık artış anlamına geliyor. Avrupa Birliği mülteci akışının denetim altına alınması için 2,2 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'ye üç milyar dolarlık yardım vaat etti. Ancak BBC Muhabiri Fergal Keane'in İzmir'den gönderdiği habere göre AB'yle uzlaşma mültecilerin ıstırabından para kazanan çeteleri durdurmadı.