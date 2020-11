Avrupa’da salgın yeniden yükselişte; “Önlem için yaş, gelir durumu artık kriter olmalı”

Köln

İtalya’da altı aydan sonra ilk kez yeni vaka sayısı beş bini buldu, İspanya’nın başkenti Madrid’de mahkemenin iptal ettiği kısıtlamaları uygulayabilmek için hükümet acil durum ilan etti. Fransa ve Almanya’nın bazı kentlerinde bazı bölgeler alarm veriyor.

Avrupa’da salgınla mücadelede örnek ülke Çek Cumhuriyeti bile sonbaharın gelmesi ile birlikte Avrupa’da vaka sayısı en çok artan ülkeler listesinin başında geliyor. Çekler vaka sayısında İspanyollar ile adeta yarışıyor. İtalya’da vaka sayısı ilkbahardaki kadar artmıyor ama ölü sayısı neredeyse askeri araçların tabutları taşıdığı günlerdeki kadar yüksek. Korona ile mücadele üç aşamalı bir önlemler paketi açıklayan İngiltere, zaten salgınla mücadelede çok başarılı değildi, doğru dürüst işleyen bir test sistemi geliştirmekte bile çok geç kaldı. Ülkenin bazı bölgelerinde hastane kapasitelerinin dolduğu gelen haberler arasında.

Korona ile Avrupa’nın verdiği bölgesel mücadele gerçekten kafa karıştırıcı. Her gün bir başka il ya da bölgeye yeni bir kısıtlama getiriliyor, bazıları ise kaldırılıyor. Avusturyalılar, bölgeleri 4 ayrı renge ayırıp trafik lambası sistemi kurdu ama maalesef kafa karışıklığına engel olamadı. Bazı Avrupalı uzmanlar, kısıtlamalar kadar enfeksiyon sayısının da kafa karıştırıcı olduğunu iddia ediyor. Çünkü artık pek çok ülkede vaka sayısındaki artışın nedeni daha fazla test yapılması. Her bin kişiden sadece birinin ağır hasta olduğu bir ülkede günlük vaka sayısının 10 bine çıkmasının çok önemli olmadığına dikkat çeken Alman Hekimler Birliği Başkanı Andreas Gassen, “yılanı seyreden tavşan gibi rakamlara bakmaktan vaz geçelim artık” diyor. Gassen, bir hafta içerisinde her 100 bin kişiden 50’sinin enfekte olup olmadığına bakarak önlem alınan yöntemin de artık geçerli olmadığı görüşünde. Gassen gibi pek çok Avrupalı uzman, ağır hasta sayısı, hastaların yaşı ve gelir durumu gibi başka kriterlerin de dikkate alınmasını istiyorlar.