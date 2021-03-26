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"Avrasya Tüneli'ne girdiğimde hamileydim, çıktığımda oğlumuz kucağımdaydı"

Hastaneye yetişemeyince doğumu Avrasya Tüneli'nde yaptı

26 Mart 2021 13:15

Denizin altından Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren Avrasya Tüneli'nde 2 gün önce doğum gerçekleşti. Tünelde dünyaya gelen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kartal’da yaşayan Seda Giray, doğum sancıları başlayınca eşi ile birlikte doktorunun görev yaptığı Bahçelievler’deki hastaneye gitmek için yola çıktı.

Giray çifti, Avrasya Tüneli üzerinden hastaneye yetişmeye çalışırken, Seda Giray'ın sancıları sıklaşmaya başladı ve doğumu tünelde yaptı. 

Tünelde doğum yapan kadın, hızla Bahçelievler’deki hastaneye götürüldü. Telefonla haber verilen hastane yetkilileri, aracın içerisinde bebeğin kordonunu keserek, anneye müdahale etti. Hastaneye yatırılan anne ve bebeği, bugün taburcu edildi.

''Avrasya Tüneli’nde ilk doğan bebek''

Tünelde doğum yapan Seda Giray, "Avrasya Tüneli'ne girdiğimde hamileydim, çıktığımda oğlumuz kucağımdaydı" dedi. Giray''Sanırım Avrasya Tüneli’nde ilk doğan bebek oldu oğlumuz. Bizim için şaşkınlık, mutluluk, heyecan o sırada hepsi bir aradaydı. Ne yapacağımızı bilemedik tabii ilk önce. İhtimal verdiğimiz bir şey değildi, hastaneye yetişmeye çalışıyorduk. Sonra bir baktık ki gerçekten oğlumuz beklemeyecek ve doğumu arabada gerçekleştirmek zorunda kaldık. Eşim de sağ olsun bizi yetiştirmek için elinden geleni yaptı ama oğlum beklemedi, ben de ona ebelik yaptım” diye konuştu.

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