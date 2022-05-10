Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz: Göçmen politikasındaki değişiklikler geride kalan tepkisiz AKP seçmenini etkilemez

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, göçmen politikasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen açıklamalar AKP'nin oy oranına nasıl yansıyacak sorusuna, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy getirecek bir değişiklik değil. Mülteci politikasından şikayetçi olan AKP seçmeni ayrılabileceği kadar ayrıldı. Bu sebeple bu karar çok etkilemez" yanıtını verdi.

Yol TV Youtube kanalında yayınlanan programa katılan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Erdoğan'ın göçmen politikası hakkında yaptığı açıklamaların seçmende ne derece etkili olabileceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Mülteci politikasında şikayetçi olan AKP seçmeninin bir kısmının ayrıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy getirecek bir değişiklik değil. Mülteci politikasından şikayetçi olan AKP seçmeni ayrılabileceği kadar ayrıldı. AKP'de artık son derece tepkisiz son derece duyarsız bir seçmen grubu kaldı. Bu sebeple bu karar çok etkilemez, Ümit Özdağ'da çok etkilemez. Ancak AKP'den ayrılmış ve henüz karar vermemiş bir seçmen grubu var, çok yüksek bir oranda olmamak ile birlikte, Erdoğan'ın bu tavrının bir kısmını tekrar partiye acaba diye bakmasına sebep olur. Ama bir kısmını da ciddi şekilde Ümit Özdağ'ın yaptığı işler AKP'yi bu noktaya getirdi diye düşünürlerse Zafer Partisi'ne de çekebilir. "