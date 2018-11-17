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AVM'den tişört çalan sevimli hırsız kameralara yakalandı

17 Kasım 2018 15:31

Pendik'te bulunan bir AVM'de bir mağazadan t-shirt çalınması üzerine güvenlik kameralarını inceleyen çalışanlar hırsızı görünce şaşkına döndü. Bir köpeğin t-shirt çaldığı belirlenirken, o anlar güvenlik kameralara yansıdı. Mağazalardan gelen şikayetleri üzerine kameralar incelendi. Kamera kayıtlarını inceleyen çalışanlar şaşkına döndü. Yapılan incelemede köpeğin mağaza, restoranlardan şal ve triko çaldığı fark edildi. Sevimli hırsızın eşyaları çaldığı anlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde köpek t-shirtü alarak uzaklaşıyor.

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