AVM'de Atatürk'e benzemeyen Atatürk heykeli

Balıkesir yeni açılan bir AVM'de bulunan balmumundan yapılma bir Mustafa Kemal Atatürk heykeli halkın tepkisine sebep oldu. Balmumu heykeli gören vatandaşlar heykeli Atatürk'e benzetemedi. Sözcü gazetesinden Mehmet Andaç'ın haberine göre AVM'nin açılış törenine katılan vatandaşlar törene vali ve milletvekillerinin de katıldığını hatırlatan vatandaşlar "Bunu onlar da mı görmedi. Böyle rezalet olmaz" diye tepki gösterdiler. Ayrıca bir vatandaş “Biz açılışa geldik. Gelmişken de Balmumu Müzesi'ni de gezelim dedik fakat Atatürk balmumu heykeli hiç kendisine benzememiş. Biz daha çok Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e benzettik. Umarım bu yanlış düzeltilir." yorumunda bulundu.