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AVM'nin yanındaki rezidans inşaatında toprak kaydı; kafedeki çökme korkuttu

Güvenlik tedbiri nedeniyle kapalı olan kafede kimsenin olmaması faciayı önledi

11 Aralık 2021 09:28

Bolu'da, 14 Burda AVM'nin yanına yapılan rezidans inşaatında meydana gelen toprak kayması nedeniyle AVM'deki kafede çökme meydana geldi. Güvenlik tedbiri nedeniyle kapalı olan kafede kimsenin olmaması faciayı önlerken, çökme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı. 

Toprağın kaymasıyla birlikte 2 aydır güvenlik nedeniyle kapalı olan kafede çökme meydana geldi. Kafenin bir kısmı tamamen çöktü. Büyük gürültüyle yaşanan çökme nedeniyle AVM'deki vatandaşlar büyük panik yaşadı. AVM'nin, çökmenin yaşandığı giriş kısmında güvenlik önlemi alındı. Cafe' mekanının, rezidans inşaatı nedeniyle 2 aydır kapalı olduğu öğrenildi.

"Açık olsaydı facia yaşanırdı"

Çöken işletmenin müdürü Ferhat Aydoğdu, rezidans inşaatı yapan firmayı mahkemeye verdiklerini ve inşaatla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verilmesine rağmen çalışmaların devam ettiğini iddia ederek, "İki kere durdurma kararı çıktı ama hala inşaat devam ediyor. Altında toprak yokken inşaat devam edince de biz de çöker düşüncesi ile kapattık. İstinat duvarı yapmadan çelik direk ile durdurmaya çalıştılar. Burası açık olsaydı facia yaşanırdı" dedi.

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