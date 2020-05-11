T24 LogoT24 Logo
Haberler

AVM'ler kapılarını yeniden açtı: 'Alışveriş değil, gezmek için geldim; özlemişiz'

11 Mayıs 2020 12:18

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan alışveriş merkezleri bugün yeniden açıldı. Müşteriler içeriye ateşleri ölçülerek alındı. AVM içerisinde hijyen noktaları oluşturulduğu görüldü.

Alışveriş merkezinin açılmasını bekleyen bir vatandaş, “Alışveriş değil. İnsan çoktan beri böyle yerlere girip çıkamadığı için özlem duyuyor. Dolayısıyla gezmek için geldim. Maske cebimde. Gerekiyorsa maske takacağız. Özledik” dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alışveriş merkezleri 21 Mart'ta kapattıkları kapılarını bugün yeniden açtı. Normalleşme kapsamında saat 10.00’da açılan AVM’ler ilk müşterilerini tüm hijyen kurallarına uyarak almaya başladı. Müşteriler içeriye ateşler ölçülerek alındı. Ayrıca, müşterilerin maskesinin olup olmadığına dikkat edildi. Girişe uyarı levhaları konuldu. AVM’nin içinde belirli yerlere uyarı levhası ve dezenfektan konulduğu görüldü.

ETİKETLER

haberavmavmlerkapıkoronacoronakoronavirüsvirüssalgınpandemihastalık

Diğer Videolar

Covid-19 testi için gittiler; mesafeyi unuttular: "Böyle olacağı belliydi"

Uzmanından selde yürüme, kurtulma teknikleri

Trabzonsporlu yöneticilerin Alanyaspor Başkanı ve yöneticilerine küfür ve tehdit ettiği görüntüler yayınlandı

Selde metrelerce sürüklenen vatandaş o anları anlattı: Gözümü hastanede açtım

Londra'da izinsiz sokak partisine müdahale: 15 polis yaralı

Almanya’ya ikinci Korona dalgası mı geliyor?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 6-7 yıl önceki tweetler için dava...

Survivor'da Sercan, Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Diyanet İşleri, Nakşibendi Şeyhi'nin kurucusu olduğu koleji satın aldı!...

Danıştay'dan 'belediyelerin yardım kampanyası' kararı...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde uygulanacak, bakkal ve...

Sağlık Bakanı Koca: Vakaların yaş ortalaması 32'ye düştü; vefat edenlerin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 6-7 yıl önceki tweetler için dava...

Survivor'da Sercan, Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24