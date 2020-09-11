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Avcılar’da Vikinglerin izlerine rastlandı

11 Eylül 2020 11:21

Avcılar Bathonea Antik Liman Yerleşimi kazılarında 8-11. yüzyıllar arasında hüküm sürdükleri bilinen Vikinglerin izlerine rastlandı. Kazılarda şuana kadar Doğu Roma dönemine ait iki antik liman, büyük taşlarla örülmüş suyolları, büyük bir sarnıç, geniş yollar ve çok sayıda yapı kompleksi ortaya çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü Bathonea Antik Liman Yerleşimi Küçükçekmece göl havzasında bulunuyor. Kazının başkanlığını ise Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şengül Aydıngün yapıyor. 2009 yılında başlayan kazılarda şu ana kadar Doğu Roma dönemine ait 2 antik liman, büyük taşlarla örülmüş suyolları, büyük bir sarnıç, geniş yollar ve çok sayıda yapı kompleksi ortaya çıkarıldı. Kazılarda ortaya çıkarılan tıbbi malzemeler ve ilaç şişeleri de, tıp tarihi açısından önemli bir yer tutuyor. Bölge’nin İstanbul turizmine büyük katkı sağlaması bekleniyor. Öte kazılarda 8-11. yüzyıllar arasında hüküm sürdükleri bilinen Vikinglerin izlerine de rastlandı. Ayrıca daha önceki kazılarda ve 6. ve 11. yüzyıllardaki Büyük İstanbul Depremlerine ait izler bulunmuştu.

"Vikinglerin bugünkü çocukları bölgeye ilgi gösteriyor"

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2007 yılından beri aralıklarla devam ettirdiği kazılarda, son rastlanan Viking izlerine de değinen Hançerli, Vikinglerin bugünkü çocuklarının bölgeye ilgi gösterdiğini söyledi. Hançerli, “Bathonea Antik Liman Yerleşimi, yüzlerce binlerce yıl öncesine ait sarnıçları, su kanalları, kanalizasyonu, yolları, binaları, limanları ve deniz ticaretiyle büyük bir antik liman yerleşimi. İstanbul kadar eski bir liman kenti. Dünyanın ilgisini çeken bir kent burası. En son Vikinglerle ilgili buluntulara rastlandı. Evet Vikingler buradan geçti. Vikinglerin bugünkü çocukları buraya ilgi gösteriyor. Romanya’dan ve başka yerlerden bizim atalarımız buradan geçmiş diye merak edip geliyorlar” şeklinde konuştu.

Kültürel mirasımıza sahip çıkacağız diyen Hançerli, Bathonea Antik Liman Yerleşimi kazılarına destek vermeye devam edeceklerini de söyledi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Biz Bathonea’ya sahip çıkacağız. Bizim binlerce yıllık mirasımız. Mirasımıza sahip çıkıp geleceğimizi kuracağız. Binlerce yıl önceki bir medeniyetin çocuklarıyız. Buraya sahip çıkarak gelecek dünyayı kuracağız. Gelecek bizlerin elinde. Tabii bilirsek öğrenirsek ve korursak. Biz kazı ekibine destek olmaya söz verdik ve desteğimizi devam ettireceğiz” dedi.

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