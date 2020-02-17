Avcılar'da sopalı, döner bıçaklı kavga kamerada

İstanbul Avcılar’da iki grup arasında çıkan kavgada, taraflar birbirlerini sopa ile öldüresiye darp etti.

Kavgada gencin biri sopa kırılana kadar darp edilirken, birisi ise fırlatılan sandalyenin başına isabet etmesi sonucu baygınlık geçirerek yere yığıldı. Kavga anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

16 Şubat günü gece saat 04.30 sıralarında Avcılar Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde yaşanana olayda iddiaya göre, sokak içerisinde karşılaşan N.Y., A.Y., D.A., M.F., Ö.T., F.D., M.P. ve İ.K. isimli şahıslar gece henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tartışmaya başladı. Şahıslar arasında kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Sinirlerine hakim olamayan gruplar birbirlerine sopa ile saldırdı. Birbirlerine saldıran gruplar acımasızca aralarına aldıkları şahısları darp etti.

Olay sonrasında Firüzköy Polis Merkezine gelen M.P., Ö.T., F.D. isimli şahıslar çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ele geçirilen döner bıçağı ve yakalanan şüpheliler polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili ekiplerin başlattığı soruşturma sürüyor.