Avcılar'da bir kişi, önünü kestiği sürücünün aracını yumrukladı!

Otomobilin camlarına yumruklar atan saldırganı gören vatandaşlar, onu güçlükle sakinleştirip tekrar aracına bindirdi. Trafikte yaşanan o anlar, saldırıya uğrayan otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
21 Ekim 2020 10:47
İstanbul Avcılar'da bir cip sürücüsü, iddiaya göre kendisine yol vermediği için önünü kestiği sürücüye küfürler edip otomobilini yumrukladı. Trafikte yaşanan o anlar, saldırıya uğrayan otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Otomobilin camlarına yumruklar atan saldırganı gören vatandaşlar, onu güçlükle sakinleştirip tekrar aracına bindirdi. Trafikte yaşanan o anlar, saldırıya uğrayan otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
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