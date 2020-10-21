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Avcılar'da bir kişi, önünü kestiği sürücünün aracını yumrukladı!

O anlar, saldırıya uğrayan otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı

21 Ekim 2020 10:47

İstanbul Avcılar'da bir cip sürücüsü, iddiaya göre kendisine yol vermediği için önünü kestiği sürücüye küfürler edip otomobilini yumrukladı. Trafikte yaşanan o anlar, saldırıya uğrayan otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Ekim Pazar günü saat 18.45 sıralarında D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bağlantı yolu üzerinden D-100 Karayolu yan yola bağlanan cipin sürücüsü, aynı yol üzerinde seyreden otomobilin sürücüsü olan Şükrü G.'den yol istedi. Şükrü G.'nin kendisine yol vermemesi üzerine sinirlenen sürücü, otomobilin önünü kesti. Cipinde inen sürücüsü, Şükrü G.'nin kullandığı otomobilin başına gelip küfürler savurmaya başladı.

Otomobilin camlarına yumruklar atan saldırganı gören vatandaşlar, onu güçlükle sakinleştirip tekrar aracına bindirdi. Trafikte yaşanan o anlar, saldırıya uğrayan otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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