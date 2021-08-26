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Avcılar'da kulübedeki yangın elektrik tellerine sıçradı

Elektrik tellerindeki patlamalar cep telefonu kamerasına yansıdı

26 Ağustos 2021 19:47

İstanbul Avcılar'da, boş bir arsadaki kulübede çıkan yangın elektrik tellerine sıçradı. Elektrik tellerindeki patlamalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-685. Sokak'ta boş bir arsanın içinde depo olarak kullanılan kulübede saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler, sokaktaki elektrik tellerine sıçradı. Alevlerin sardığı teller koparak yolu düştü ve patlamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Patlamaların meydana geldiği teller ise ekiplerin elektriği kesmesinin ardından toplandı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

avcılaryangın

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