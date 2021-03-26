İSKİ çalışmasında su borusu patladı

26 Mart 2021 14:47
Avcılar’da İSKİ çalışması sırasında patlayan su borusu nedeniyle metrelerce havaya çıkan su dakikalarda boşa aktı.
Olay, Burnaz Caddesi üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ)’nin çalışması sırasında yerin altında bulunan su borusu patladı. Patlayan boru nedeniyle litrelerce su, dakikalarca boşa aktı.
Su, yine ekiplerin müdahalesi ile durduruldu. Bölgede patlayan boruyu tamir çalışmalarına başlanırken, trafik yoğunluğu oluştu.
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