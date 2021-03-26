T24 LogoT24 Logo
Haberler

İSKİ çalışmasında su borusu patladı

Litrelerce su dakikalarca yola aktı

26 Mart 2021 14:47

Avcılar’da İSKİ çalışması sırasında patlayan su borusu nedeniyle metrelerce havaya çıkan su dakikalarda boşa aktı.

Olay, Burnaz Caddesi üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ)’nin çalışması sırasında yerin altında bulunan su borusu patladı. Patlayan boru nedeniyle litrelerce su, dakikalarca boşa aktı.

Su, yine ekiplerin müdahalesi ile durduruldu. Bölgede patlayan boruyu tamir çalışmalarına başlanırken, trafik yoğunluğu oluştu.

avcılarİSKİsu borusupatlamaİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi

Diğer Videolar

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan skandal video: Turistlerin göreceği Türkler 'Ben aşılandım' maskesi takacak!

Pendik’te metro inşaatındaki patlamanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri...

CHP Nevşehir İl Başkanı: Valilik yardım kolisi dağıtmamıza izin vermedi; MHP'liler ise dağıtıyor

Pandemide bayram sürprizi; drone ile harçlık verdi

Adana’da ABD Konsolosluğu önünde 'kanlı oyuncak bebek' ile İsrail protestosu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Mayıs 2021

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Davutoğlu: Bu ittifak sisteminin partilerin doğasını bozduğu kanaatindeyiz; AK...

Sedat Peker dördüncü videoda, 'kendisine koruma verdiğini' açıkladığı İçişleri Bakanı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na: Ben "ümmet" falan değilim ve...

Yeniçağ yazarı Uğuroğlu’ndan Cem Küçük, Mehmet Metiner ve Latif Şimşek’e:...

Süleyman Soylu'dan Sedat Peker'e yanıt: Hayatının bir noktasında benimle temasın...

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın son seçim anketi: Hangi parti ne kadar...

Mehmet Ağar, İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamasının ardından özür diledi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Davutoğlu: Bu ittifak sisteminin partilerin doğasını bozduğu kanaatindeyiz; AK...

Sedat Peker dördüncü videoda, 'kendisine koruma verdiğini' açıkladığı İçişleri Bakanı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24